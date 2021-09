I due attaccanti sono stato sottoposti ad accertamenti diagnostici presso il J Medical

Perdi Cristiano Ronaldo a pochi giorni dalla chiusura del mercato e ti ritrovi ad affrontare il Chelsea campione d’Europa senza i tuoi due attaccanti titolari. Non sembra proprio iniziato sotto una buona stella il Massimiliano Allegri bis in casa Juventus, tra difficoltà di mercato, risultati fin qui deludenti in campionato e infortuni a catena. Il tecnico bianconero dovrà fare a meno in un colpo solo di Paulo Dybala e Alvaro Morata per l’attesa sfida contro i Blues di Jorginho e di Romelu Lukaku. Una partita non decisiva per il passaggio del turno ma certamente di grande fascino e che va sempre onorata al meglio. “Sarà una grande partita, ci prepareremo”, ha detto Allegri. Non poterlo fare senza i due giocatori migliori del reparto offensivo non è proprio una buona notizia anche se nella sfortuna c’è comunque un risvolto positivo, visto che i due infortuni sono meno gravi del previsto.

I due attaccanti sono stato sottoposti ad accertamenti diagnostici presso il J Medical. Per Morata è stata riscontrata una lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Per Dybala una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Entrambi dovrebbero tornare a disposizione dopo la sosta per le nazionali, quando la Juventus si ritroverà ad affrontare il doppio confronto contro lo Zenit. Quello si determinante per andare avanti in Europa. “E’ li che si deciderà la qualificazione”, ha confermato ancora Allegri. Sempre dopo la sosta, tra l’altro, il tecnico potrebbe ritrovare anche i brasiliani Arthur e Kaio Jorge che in campionato potranno dare un contributo importante. Nel frattempo Allegri deve fare di necessità virtù contro il Chelsea e nel Derby con il Torino di sabato, altro appuntamento delicatissimo.

Il doppio impegno contro i Blues e i granata sarà la grande occasione per Moise Kean e Dejan Kulusevski. E’ a loro che Allegri dovrà affidarsi e i due giovani attaccanti saranno chiamati a non far rimpiangere Morata e Dybala. Sicuro di una maglia da titolare è Kean, unico vero centravanti a disposizione, mentre per quanto riguarda Kulusevski (considerato da Allegri il vice Dybala) non è così scontata la presenza dall’inizio. Il tecnico bianconero potrebbe infatti valutare altre soluzioni, come l’avanzamento in attacco di Federico Chiesa e Juan Cuadrado con l’inserimento di Danilo a terzino destro. In caso di conferma del 4-2-3-1 visto contro la Samp, Bernardeschi sarebbe spostato sulla fascia sinistra con Cuadrado a destra e Chiesa alle spalle di Kean. L’alternativa è il 4-3-3 con l’inserimento di Rabiot (se recuperato dal piccolo infortunio che lo ha costretto a saltare la Samp) a centrocampo e il tridente composto da Chiesa, Cuadrado e Kean. L’ultimo allenamento di domani servirà a sciogliere le riserve.

