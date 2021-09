Dopo quasi vent'anni di gestione Preziosi la società passa agli americani di 777 Partners

(LaPresse) – Nel 2003 Enrico Preziosi salvò il Genoa da un sicuro fallimento, coprendo un buco di oltre 27 milioni di disavanzo nel bilancio. Dopo una storia lunga diciotto anni il Grifone cambia proprietà. Il presidente Preziosi ha infatti ceduto tutte le sue quote a 777 Partners, fondo di investimento privato con sede a Miami. Lo riferisce il Secolo XIX, secondo cui l’accordo è stato raggiunto oggi, ci sono le firme e verrà ufficializzato nei prossimi giorni. Preziosi era in carica dal 2003 e ha mantenuto il Genoa in Serie A dal 2007 ad oggi.

L’attuale presidente non manterrà quote azionarie del club ma rimarrà, secondo gli accordi, nel board del Genoa per 3 anni, a collaborare con la nuova proprietà. La struttura attuale, a partire dall’amministratore delegato Zarbano, resterà in carica. Nel mondo del calcio, il fondo americano possedeva già il 6% delle quote del Siviglia.

Dopo gli ultimi anni turbolenti, caratterizzati da frequenti contestazioni da parte dei tifosi, si chiude il matrimonio tra il Genoa il proprietario della nota azienda di giocattoli per bambini, il più longevo della storia del club genovese: nessun presidente aveva infatti guidato la società per così tanto tempo.

