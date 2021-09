1-1 per Messi e compagni a Bruges. 6-3 dei Citizens al Lipsia

Gol, spettacolo e sorprese in questo mercoledì di Champions League. C’era grande attesa per la prima assoluta del trio Messi, Mbappé e Neymar con la maglia del Psg: ebbene la squadra francese non è andata oltre l’1-1 in casa del Club Brugge. Francesi in vantaggio con Herrera al 15′ su assist da sinistra di Mbappé. Il pari belga di Vanaken al 27′. Nella ripresa inutile assedio francese, Messi è anche sfortunato nel colpire una traversa. Al comando del Girone A c’è quindi il Manchester City, che ha travolto l’RB Lipsia con un pirotecnico 6-3 all’Etihad Stadium. City in vantaggio con Ake al 16′, il raddoppio con un clamoroso autogol di Mukiele al 28′. Il Lipsia accorcia le distanze con Nkunku al 42′. Poi Mahrez su rigore al 47′ firma il 3-1. Nella ripresa ancora Nkunku al 51′ riporta sotto i tedeschi, ma Grealish con un sinistro a giro spettacolare al 56′ cala il poker. Le emozioni non sono ancora finite e al 73′ lo scatenato Nkunku firma la tripletta personale che riapre i giochi. Nel finale Cancelo al 75′ e Gabriel Jesus all’85’ chiudono i conti. Lipsia in dieci per l’espulsione di Angelino al 79′.

Nel Gruppo C, perentoria vittoria in trasferta dell’Ajax per 5-1 in casa dello Sporting Lisbona. Per i lancieri a segno Haller al 2′ e al 9′, Paulinho riporta sotto lo Sporting al 33′. Al 39′ Berghuis segna ancora per l’Ajax. Nella ripresa lo scatenato Haller segna ancora al 51′ e al 63′ firmando uno storico poker personale. L’altra grande delusione della serata è l’Atletico Madrid che non è andato oltre lo 0-0 in casa contro il Porto nel gruppo B del Milan. Portoghesi in dieci per l’espulsione di Mbemba al 95′. In precedenza annullato un gol a Taremi con il Var.

