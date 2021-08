Milan, ufficiale Bakayoko. Per il trequartista rispunta James Rodriguez

Sono ore cruciali per il futuro di Kylian Mbappé. L’attaccante francese, in scadenza di contratto con il Psg, è inseguito dal Real Madrid che vuole a tutti i costi portarlo in Spagna in questa sessione nonostante possa averlo a parametro zero dal 2022. Dopo il no del Psg all’offerta di 180 milioni (170+10 di bonus) della settimana scorsa, secondo i media inglesi e spagnoli il Real Madrid sarebbe pronto a rilanciare con una nuova proposta vicina ai 200 milioni chiesti da Leonardo: 170 milioni e 30 di bonus. Il tempo stringe, il mercato chiude domani e per questo Florentino Perez sarebbe sceso in campo di persona trattando direttamente con l’emiro del Qatar Al-Thani bypassando il ds Leonardo e il presidente Al-Khelaifi. Una giornata frizzante. Il Real Madrid avrebbe interrotto a un certo punto le trattative per Mbappé. Secondo quanto riporta RMC Sport, i rappresentanti dei Blancos volati a Madrid hanno dichiarato di voler fermare le trattative. Non è però da escludere una nuova svolta nelle ultime ore di trattative. Nel contempo, il Psg proverà ancora ad allungare il contratto della stella francese, in scadenza a giugno.

Il futuro di Mbappé coinvolge in qualche modo anche la Juventus e il suo tentativo di riportare in Italia Mauro Icardi a condizioni favorevoli. Una trattativa che potrebbe sbloccarsi nelle ultime ore soltanto se l’attaccante francese dovesse rimanere a Parigi, con conseguente spazio sempre più ridotto per il bomber argentino.

La Juve però non pensa solo a rinforzare l’attacco, il tecnico Massimiliano Allegri ha infatti chiesto anche un centrocampista in grado di far muovere la palla. Scartata la pista che portava al belga Axel Witsel, destinato a restare al Borussia Dortmund, l’identikit porta al ritorno a Torino di Miralem Pjanic. Juventus e Barcellona stanno trattando da tempo, c’è l’accordo per un prestito ma resta da quantificare il contributo dei blaugrana al pagamento dell’ingaggio da 8 milioni di euro del giocatore bosniaco. Una svolta potrebbe arrivare in tempi brevi se la Juve riuscisse a cedere uno tra Ramsey e McKennie. Intanto è scatenato il Milan, che ha depositato il contratto di Tiémoué Bakayoko e ha opzionato per la prossima stagione Yacine Adli dal Bordeaux. Per la trequarti il nome nuovo, secondo la stampa spagnola, è quello di James Rodriguez in scadenza il prossimo anno con l’Everton. In casa Inter, invece, da registrare le uscite di Valentino Lazaro passato al Benfica e Agoume mandato a farsi le osse al Brest.

Batte un colpo e che colpo anche il Napoli: è fatta per Andre-Frank Zambo Anguissa dal Fulham. Secondo quanto riferisce il Daily Mail, il club inglese ha accettato la proposta degli azzurri per un prestito con diritto di riscatto a oltre 10 milioni di euro. Anguissa ha impressionato la scorsa stagione attirando l’interesse anche di Everton e Valencia. Il centrocampista è atteso già oggi a Napoli per le visite mediche. Sempre dall’Inghilterra arriva un rinforzo anche per il Torino, è Dennis Praet. Il centrocampista belga, ex Sampdoria, arriba dal Leicester con la formula del prestito con un diritto di riscatto a circa 13 milioni. Praet è già a Torino per effettuare le visite mediche.

Se per Tiémoué Bakayoko è arrivata l’ufficialità al Milan, la Roma ha rescisso consensualmente il contratto con Pastore e l’Atalanta ha preso Teun Koopmeiners, centrocampista mancino dall’AZ Alkmaar. Da segnalare, dunque, la fine della incredibile vicenda di Matteo Ricci. Il 27enne centrocampista romano, convocato in Nazionale da Mancini a marzo, era rimasto senza squadra dopo la fine del rapporto con lo Spezia. Ebbene Ricci riparte dalla Serie B avendo firmato un contratto triennale con il Frosinone fino al 30 giugno 2024.

