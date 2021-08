Il fuoriclasse argentino atteso a Parigi martedì

Si allunga l’attesa dei tifosi del Psg per celebrare l’arrivo di Lionel Messi. Stando a quanto riporta L’Equipe il campione argentino non ha ancora lasciato il Barcellona. La security dell’aeroporto di Le Bourget ha comunicato ai tifosi presenti che l’arrivo dell’argentino non sarebbe previsto per oggi. L’arrivo dovrebbe slittare a domani, davanti allo stadio ‘Parco dei Principi’ si sono assiepati per rendere maggio al sei volte Pallone d’Oro che arricchirà una rosa già stellare.

Il club francese ha offerto a Messi un contratto iniziale di due anni, che si pensa valga circa 27 milioni l’anno al netto delle tasse. Il sei volte vincitore del Pallone d’Oro e i suoi rappresentanti lo stanno ora esaminando e valutando attentamente. Messi dopo il suo commosso addio al Barcelona, è rimasto nella sua casa di Castelldefels, secondo quanto riporta Mundo Deportivo, nonostante l’attesa a Parigi sia enorme, visto che il suo acquisto al Paris Saint-Germain è dato per scontato anche all’interno dello stesso club francese. Ancora però non c’è un totale ok da parte del giocatore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata