Video virale tutto da ridere del nuovo centravanti rossonero

(LaPresse) Un video esilarante, diventato virale in pochissimi minuti, che dimostra tutta la simpatia di Olivier Giroud. Il nuovo centravanti del Milan dà sfoggio della sua abilità in italiano, e addirittura in dialetto milanese, parlando… con se stesso. Maglia rossonera addosso (con sulle spalle il numero 9, in barba alla scaramanzia), l’attaccante francese si prende simpaticamente in giro. “Ciao Oliviero, benvenuto”, dice in italiano. “Hi, man. How are you?”, replica “l’altro” Giroud. Da qui in poi, il breve scambio di battute è tutto da ridere. Guardare per credere.

