La Nazionale protagonista delle celebrazioni all'Hotel Parco dei Principi

(LaPresse) Grande festa degli azzurri per la Nazionale italiana all’Hotel Parco dei Principi di Roma dove la squadra di Mancini è stata protagonista di una cena per celebrare la vittoria degli Europei. A intrattenere giocatori e pubblico presente ci hanno pensato i Negramaro che si sono esibiti in un concerto speciale. Grande mattatore della serata è stato poi Ciro Immobile che ha affiancato Giuliano Sangiorgi in un duetto già diventato cult sulle note di “Napul è” di Pino Daniele.

