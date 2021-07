L'aggressione prima e dopo la vittoria degli Azzurri a Londra

(LaPresse) Non solo gioia per i tifosi italiani a Wembley ma anche tanta paura. Prima e dopo il match che ha visto la Nazionale di Mancini trionfare contro quella di Southgate diversi tifosi azzurri sono stati aggrediti da quelli inglesi. Calci, pugni e spintoni che hanno reso necessario l’intervento degli steward.

