Domani sera a Wembley la sfida tra Italia e Inghilterra

(LaPresse) – E’ una vigilia tutta particolare quella che ci si appresta a vivere domani per la finale di Euro2020 Italia-Inghilterra. Una partita che può segnare la storia del Paese, dal punto di vista sportivo, ma che nasconde ancora tante insidie legate al Covid. C’è voglia di festeggiare una eventuale vittoria azzurra ma c’è anche la paura dei contagi. Tanti però, è sicuro, non rinunceranno ai tradizionali caroselli in strada.

