A Wembley la spinta del pubblico: con la pandemia che limita i viaggi a Londra, i 66.000 spettatori saranno in gran parte inglesi

Da Wembley a…. Wembley: l’Inghilterra è pronta a scendere in campo contro l’Italia nella finale di Euro 2020 con l’obiettivo di porre fine a un digiuno di vittorie lungo 55 anni. Nonostante si autodefiniscano da sempre ‘la patria del calcio’, in realtà gli inglesi nel loro palmares vantano solo il titolo Mondiale del 1966 vinto (tra le polemiche per il ‘gol fantasma’ di Hurst) in finale contro la Germania quando l’attuale ct Gareth Southgate non era nemmeno nato. Così un Paese intero domani sogna di poter finalmente festeggiare una storica vittoria, nelle strade risuona da giorni l’inno ‘Football Coming Home’, ma Harry Kane e compagni sono consapevoli che di fronte c’è un’Italia imbattuta da 33 partite e che è alla sua decima finale tra Mondiali ed Europei. Con la pandemia che limita i viaggi a Londra, i 66.000 spettatori che saranno presenti allo stadio di Wembley saranno in gran parte inglesi, un vantaggio non da poco per la squadra di Southgate.

Il tecnico inglese in cerca di riscatto

Vincere Euro 2020 sarebbe una sorta di riscatto per il tecnico inglese, il cui rigore sbagliato contro la Germania a Euro ’96 negò all’Inghilterra la possibilità di raggiungere la finale. “Siamo a una finale e siamo qui per vincere. Siamo contenti di come abbiamo rappresentato il popolo inglese ma ora vogliamo tornare con la coppa”, ha dichiarato il ct inglese alla vigilia. Southgate e la squadra hanno ricevuto anche un messaggio dalla Regina. “Cinquantacinque anni fa ho avuto la fortuna di consegnare la Coppa del Mondo a Bobby Moore, voglio inviare i miei auguri per domani con la speranza che la storia possa registrare non solo il vostro successo, ma anche lo spirito, l’impegno e l’orgoglio con cui vi siete comportati”, ha detto Elisabetta. “E’ stato fantastico ricevere il messaggio dalla Regina e dal Primo Ministro, vuol die che i ragazzi hanno fatto qualcosa di grande, ha replicato Southgate.

Da parte del ct inglese grande rispetto per l’Italia di Mancini. “Affrontiamo un’ottima squadra, un avversario di grande spessore. Loro hanno fatto un ottimo torneo e sarà una grande sfida per noi”, ha dichiarato Southgate. Sul confronto a centrocampo, ha aggiunto: “Dobbiamo cercare di valorizzare i nostri punti forza e mettere in evidenza le loro debolezze. Loro hanno qualità in tutte le zone del campo, un ct esperto e un bilancio fantastico nelle ultime 30 partite. I nostri centrocampisti si sono già dovuti adattare a giocatori importanti ed esperti come Kroos. Noi abbiamo il nostro stile di gioco, il bello del calcio è che ogni squadra è diversa”. “Siamo cresciuti man mano nel corso del torneo, siamo stati costanti nel nostro approccio al lavoro, abbiamo la possibilità di scrivere la storia e i giocatori sono entusiasti di giocare”, ha però ribadito il ct inglese.

Southgate punta su bomber Kane

Per cercare di abbattere il muro difensivo azzurro formato da Bonucci e Chiellini, Southgate si affiderà ancora al bomber Kane e al talento di Raheem Sterling. Il terzo componente del tridente è invece ancora una incognita, visto che questa mattina Phil Foden ha saltato la sessione di allenamento per motivi ‘precauzionali’ dopo ‘un piccolo trauma’, al suo posto potrebbe quindi giocare ancora Saka con Mount confermato sulla trequarti. “La partita non sarà solo Kane contro la coppia centrale ma è Italia-Inghilterra. Sarà una partita difficile. L’Italia è una grande squadra. Ha anche una grande storia e ha vinto i tornei più importanti. Ci sono giocatori esperti e forti individualmente – ha dichiarato alla vigilia Kane – ma anche il collettivo è forte. Sarà una battaglia difficile, ma noi abbiamo tutte le qualità per vincere”. “Abbiamo la possibilità di scrivere un altro capitolo di storia, anche per i nostri genitori e per chi non ha mai visto l’Inghilterra in finale – ha aggiunto – so che vale per tutto il paese. È un momento speciale e se riusciamo a vincere saremo ricordati per il resto della nostra vita. La sfida è questa, quindi dobbiamo accettarla”.

A Wembley anche il principe William

A tifare Inghilterra in tribuna ci sarà sicuramente il principe William, grande tifoso e presidente onorario della Football Associations, senza la moglie Kate che sarà a Wimbledon per la finale maschile. Non ci sarà, invece, la Regina Elisabetta che ormai da anni frequenta soltanto la Royal Ascot, uno degli eventi ippici più importanti del calendario internazionale. Scontata la presenza anche del premier Boris Johnson, scatenato nella semifinale contro la Danimarca con addosso la maglia della nazionale. Tantissimi anche i grandi ex campioni inglesi, da Beckham e Rooney, tutti pronti a sostenere i ragazzi di Southgate. Foltissimo anche il parterre di star della musica, del cinema e dello spettacolo: da Robbie Williams a Noel Gallagher fino ad Adele. Un invito speciale è stato recapitato dal presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin a Christan Eriksen e agli infermieri che gli hanno salvato la vita in campo nella drammatica partita Danimarca-Finlandia.

