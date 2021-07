L'entusiasmo dei tifosi per l'arrivo del nuovo allenatore

(LaPresse) – Il Napoli presenta Luciano Spaletti e i tifosi sono convinti che l’allenatore toscano sia l’uomo giusto per riportare la squadra partenopea in Champions League: “E’ abituato a questi palcoscenici, uomo di esperienza anche se ha un carattere particolare e una piazza come quella di Napoli è difficile da gestire”, dicono i supporter azzurri.

