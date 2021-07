"It's coming home" continuano a ripetere i fan

La gioia dei tifosi inglesi si scatena a Londra dopo la vittoria 2-1 dell’Inghilterra nella semifinale di Euro 2020 contro la Danimarca. “Per la prima volta siamo in finale!” dicono quasi commossi alcuni fan. “It’ coming home” (Torna a casa) continuano a ripetere in tanti. Festa, caroselli e canti tutta la notte per festeggiare il pass per la finale, che si terrà domenica alle 21 a Wembley contro l’Italia.

