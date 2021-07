L'attaccante dell'Inghilterra commenta la vittoria contro la Danimarca nelle semifinali. Domenica il match con gli azzurri

“Sappiamo quando sarà difficile contro l’Italia ma siamo arrivati fin qua e ora vogliamo conquistare questi campionati europei in casa”. Lo ha detto l’attaccante dell’Inghilterra Harry Kane dopo il successo, ai supplementari, contro la Danimarca nella semifinale di Euro 2020. “E’ incredibile, che partita, è stata una gara difficile per noi – ha aggiunto – Loro si sono difesi bassi, ce lo aspettavamo. Questo pubblico è stato incredibile. Il gol del 2-1? Non è stato facile in realtà, Schmeichel è stato bravo a respingere il rigore. Però ci ho creduto, sono contento di esser riuscito a rimetterla dentro”.

