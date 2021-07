Così il numero uno della Figc a margine della conferenza stampa sulle nomine dei responsabili del settore tecnico arbitrale

(LaPresse) Sulla riapertura degli stadi “c’è un confronto costante con gli organi di governo” e “stiamo lavorando per arrivare con massima tranquillità e senso di responsabilità alla riapertura completa”, ha detto il presidente della Figc Pasquale Gravina. “Bisogna stare attenti a non correre il rischio di partire al 100% e dopo una settimana chiudere. Lavoriamo per partire con percentuali molto alte ma il processo deve avvenire in modo graduale. Se perdiamo di vista l’obiettivo importante di conciliare gli interessi economici e la tutela della salute corriamo il rischio di chiudere ancora per un altro anno”, ha concluso ricordando che il “pubblico negli stadi è indispensabile”

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata