La squadra di Mancini vola in semifinale a Wembley

Festa in piazza del Popolo a Roma per la vittoria dell’Italia, che ieri ha vinto sul Belgio 2-1, volando in semifinale a Euro 2020. Gli azzurri di Mancini incontreranno la Spagna a Wembley. “E’ pazzesco, quasi come se fossimo fuori dalla pandemia” dice un gruppo di ragazzi in piazza con la bandiera italiana. “Voglio ringraziare pubblicamente il ct Roberto Mancini, grazie a tutti” spiega un altro.

