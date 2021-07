Così il presidente federale all'indomani del successo dell'Italia contro il Belgio nei quarti di finale

(LaPresse) “E’ stato emotivamente coinvolgente per me rientrare nello spogliatoio dopo la partita come quella di ieri e assistere ad un clima come se avessimo perso la partita solo perché un compagno ha subito un infortunio. Per me è uno dei momenti più belli che ricorderò nella mia carriera di sportivo”. Così Gabriele Gravina, presidente della Figc, facendo riferimento all’infortunio di Leonardo Spinazzola in Italia-Belgio dei quarti di finale di Euro 2020. ” Mi è dispiaciuto tanto per Spinazzola, stava dando tanto a questa squadra. Gli faccio un grandissimo in bocca al lupo per un rientro veloce e rapido perché non è solo un grande professionista ma ha dimostrato grandissime qualità umane”,

