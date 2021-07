Azzurri in campo alle 21. Alle 18 il primo quarto Svizzera-Spagna

Euro 2020 entra nella sua fase cruciale. Oggi scattanto i quarti di finale. La prima sfida alle 18 a San Pietroburgo vede di fronte la sorpresa Svizzera contro la Spagna mentre alle 21 torna di nuovo in campo l’Italia. Gli azzurri a Monaco di Baviera affrontano il Belgio, numero 1 del ranking Fifa. Un paio di dubbi di formazione per ct Roberto Mancini, Chiellini-Acerbi in difesa e Chiesa-Berardi in attacco con lo juventino favorito per un posto nel tridente con Immobile e Insigne. La Uefa accoglie intanto le richieste italiane in vista di Inghilterra-Ucraina di domani: Stop ai biglietti per Roma venduti nel Regno Unito dal 28 giugno.

