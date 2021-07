Il video pubblicato su Instagram dallo stesso Eros Ramazzotti

Gli azzurri stemperano le tensioni del pre-partita cantando a squarciagola durante un trasferimento. Insigne, Verratti e compagni si riprendono in un video-selfie mentre sul pullman intonano ‘Più bella cosa’ di Eros Ramazzotti. Il filmato è stato pubblicato su Instagram dall’autore stesso della canzone, poche ore prima della partita di Euro 2020 tra Italia e Belgio, valida per i quarti di finale, in programma stasera alle 21 a Monaco di Baviera.

