Sabato sera a Wembley l'ottavo di finale. Dubbio Verratti-Locatelli a centrocampo

“Domani è la prima partita in cui non si possono fare errori, quindi dovremo fare una grande partita. Nelle altre partite si poteva sbagliare, in questa no. Devi vincere per forza, non si può fare altro”. Lo ha detto Roberto Mancini, ct della Nazionale, parlando in conferenza stampa alla vigilia degli ottavi di finale di Euro 2020 contro l’Austria, sabato sera allo stadio di Wembley, a Londra. “L’Austria è una squadra aggressiva, veloce e di qualità. Dovremo fare una grande partita. Loro hanno giocatori validi tecnicamente e fisicamente, non è semplice giocarci contro. Dovremo essere pronti, perchè pressano bene”, ha aggiunto il commissario tecnico azzurro che ha un solo dubbio di formazione tra Verratti e Locatelli a centrocampo con Jorginho e Barella.

“Dovremo fare la nostra partita, da qui alla quarta se riusciremo ad essere bravi. dobbiamo solo pensare a giocare il nostro calcio”, ha dichiarato ancora Mancini parlando del cammino dell’Italia. Sull’emozione di giocare a Wembley e finalmente con il pubblico. “Giocheremo davanti a 25mila spettatori, giocare davanti alla gente è sempre bello. E’ chiaro che si era creato qualcosa di speciale a Roma, ma ci sarà una bella atmosfera anche qui”, ha insistito Mancini. Infine Mancini ha aperto l’album dei ricordi, dalla prima vittoria azzurra a Wembley con il gol di Capello alla finale di Coppa dei Campioni giocata e persa con la Samp. “Ero piccolo alla prima vittoria a Wembley ma me la ricordo, così come ricordo la finale di Coppa Campioni persa. Una un’ emozione incredibile, Ma ho giocato qui tante volte, anche una finale di Fa cup, lo conosco abbastanza bene come stadio”, ha concluso il ct.

