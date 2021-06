Il leader della Lega sul gesto di alcuni giocatori legato a Black Lives Matter

“Sono per la libertà, quindi se uno si vuole inginocchiare si inginocchia, chi vuole restare in piedi sta in piedi, senza che quelli che stanno in piedi siano etichettati come razzisti, omofobi e robe varie. Da segretario di partito ho altro di cui occuparmi, mi dispiace che Letta faccia il processo a Donnarumma, a Bastoni, a Bonucci”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine dell’iniziativa delle Camere penali sulla legge di iniziativa popolare per la separazione delle carriere. Salvini ha commentato le parole del dem Enrico Letta a proposito del gesto di protesta dei calciatori che durante gli europei non si sono inginocchiati, mentre altri lo hanno fatto come segno di solidarietà alle proteste di Black Lives Matter.

