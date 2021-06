All'Olimpico decide un gol di Pessina. Sabato gli ottavi di finale a Londra, contro l'Ucraina o l'Austria

Tre su tre per l’Italia di Mancini che batte anche il Galles 1-0 e si qualifica agli ottavi di Euro 2020 come prima nel girone A. All’Olimpico di Roma decide un gol di Pessina al 39mo del primo tempo. Sabato prossimo gli ottavi di finale allo stadio ‘Wembley’ di Londra con la seconda del gruppo C, l’Ucraina o l’Austria. Anche i gallesi agli ottavi, da secondi. Nell’atra partita del gruppo successo 3-1 della Svizzera sulla Turchia.

