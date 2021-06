In casa Inter si pensa alle cessioni mentre il Milan continua a lavorare su Giroud

La Juventus continua a tenere nel mirino Manuel Locatelli, ma è pronta anche al piano B. Il nazionale azzurro del Sassuolo è l’obiettivo numero uno per il centrocampo, ma la strada appare in salita. I neroverdi chiedono non meno di 40 milioni di euro, e i bianconeri nicchiano. Per questo, non è escluso lo ‘sgambetto’ al Milan, impegnato nella trattativa con il Brescia per il riscatto di Sandro Tonali. I rossoneri non hanno ancora trovato l’accordo con il Brescia perché cercano uno scontro di 5 milioni sui 15 chiesti da Cellino. La Juve è pronta, eventualmente, a soddisfare la richiesta e ‘dirottare’ il giocatore a Torino. Difficile, invece, vedere Memphis Depay con la maglia della Juve nella prossima stagione. Il centravanti in scadenza di contratto con il Lione esce allo scoperto: dal ritiro della nazionale l’attaccante olandese rivela di essere “in trattativa con il Barcellona da tempo” e che la sua priorità è quella di andare a giocare al Camp Nou. “Tutti sanno che sto parlando con il Barça da tempo e che voglio giocare con Koeman”, ha dichiarato. I bianconeri avevano provato a inserirsi, offrendogli un ingaggio superiore ai blaugrana.

L’Inter pensa alle cessioni

In casa Inter tiene sempre banco la questione cessioni, essenziali per dare fiato alle casse. I due principali indiziati a fare le valigie restano Achraf Hakimi e Lautaro Martinez. L’agente dei due giocatori, Alejandro Camano, a un’emittente argentina ha però rivelato che al momento è sicuro che solo il marocchino lascerà Milano. “Su Lauraro dobbiamo ancora lavorare”, ha spiegato. Hakimi è sempre un obiettivo del Psg e del Chelsea, che però tentennano di fronte agli 80 milioni chiesti dai nerazzurri: i due club vorrebbero ‘cavarsela’ con 60. Passando alla sponda rossonera, il duo Maldini-Massara spinge per chiudere la trattativa per Olivier Giroud. L’alternativa al francese del Chelsea, cui è stato offerto un biennale con opzione per un terzo anno, è Edin Dzeko. Per la difesa, i dirigenti rossoneri proseguono nella trattativa con i Blues per il riscatto di Tomori: nelle prossime ore, finalmente, l’operazione dovrebbe chiudersi con la fumata bianca. Milan che resta ottimista anche per Amine Adii, esterno del Tolosa: i francesi chiedono 7 milioni, i rossoneri ne offrono 5. L’impressione è che l’affare si farà. Al lavoro anche il Napoli, desideroso di portare al più presto i rinforzi promessi al nuovo tecnico Luciano Spalletti. Per la corsia mancina l’obiettivo dei partenopei è Emerson Palmieri del Chelsea, che però è anche oggetto del desiderio dell’Inter. Per la mediana, il ds Giuntoli sta pensando a Svanberg del Bologna.

Jovetic torna in Italia?

E dalla Francia potrebbe arrivare in Serie A anche Stevan Jovetic: il montenegrino del Monaco, vecchia conoscenza del campionato di Serie A, piace all’Atalanta che lo vorrebbe in caso di partenza, probabile, di Ilicic. Saluta l’Italia invece Rodrigo De Paul: il futuro dell’argentino dell’Udinese sarà all’Atletico Madrid. L’operazione dovrebbe chiudersi a 35 milioni di euro più bonus. Per il grande ritorno di Gigi Buffon a Parma si attende solo più la firma. Accordo totale tra il portiere e il club che lo ha lanciato. L’ormai ex giocatore della Juventus firmerà un biennale con i ducali retrocessi in Serie B al termine della stagione. Si attende solo più l’annuncio. Sul fronte panchine, resta da risolvere il ‘rebus’ Sampdoria. Dopo l’addio di Ranieri, ancora incertezza sul sostituto: in pole resta D’Aversa, ma sono ancora vive le piste che portano a Giampaolo e Iachini. E’ ufficiale invece l’approdo di Dionisi al Sassuolo: per l’artefice della promozione dell’Empoli contratto biennale. Volgendo lo sguardo all’estero, per la stampa tedesca Kingsley Coman può lasciare il Bayern Monaco. L’ala francese infatti richiede un ingaggio fuori portata per l’attuale politica dei campioni di Germania, motivo per cui potrebbe lasciare la Baviera. Secondo ‘Bild’ però il club tedesco non è intenzionato a fare sconti. Il giocatore, tentato da una possibile avventura in Premier League, non si muoverà per meno di una cifra compresa tra gli 80 e i 90 milioni di euro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata