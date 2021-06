Annullata dal Var una rete a Chiellini al 19' per un precedente tocco di mano

L’Italia supera per 3-0 la Svizzera all’Olimpico nella gara valida per la seconda giornata del Gruppo A di Euro 2020. Doppietta di Locatelli a segno al 26′ dopo un uno-due con Berardi che serve al centrocampista, compagno di squadra nel Sassuolo, una palla sotto porta per un facile tap-in, e al 58′ con un tiro da fuori area. All’89’ a segno Immobile con un tiro da fuori per il tris azzurro. Annullata dal Var al 19′ una rete a Chiellini per un precedente tocco di mano. Il capitano azzurro √® uscito dal campo al 24′ per un risentimento muscolare alla coscia destra. Con questo successo l’Italia approda agli ottavi di finale di Euro 2020 avendo ottenuto sei punti in due partite.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata