Il cantautore milanese in campo col Sona insieme a Maicon

(LaPresse) A 64 anni appena compiuti (il 5 giugno), Enrico Ruggeri ha esordito in Serie D con il Sona Calcio, squadra veneta in cui milita anche Maicon, ex difensore dell’Inter del Triplete. Il cantautore ha disputato i primi nove minuti della sfida contro la Tritium, valida per la penultima giornata del Girone. Il Sona ha poi perso l’incontro 0-1. Da sempre appassionato di calcio, Ruggeri è sceso in campo con la maglia numero 10, la stessa che indossa nella Nazionale cantanti, di cui è presidente e capitano. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

