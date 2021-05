Il saluto ai tifosi delle Merengues in una letta rilasciata ad As: "Alcune cose mi hanno fatto male"

Zinedine Zidane ha salutato i tifosi del Real Madrid in una lunga lettera aperta pubblicata sul quotidiano spagnolo AS a pochi giorni dall’addio ufficiale al club. “Me ne vado perché la società non mi dà la fiducia di cui ho bisogno”, ha scritto il francese che ha svelato quindi i motivi che lo hanno spinto a lasciare i Blancos per la seconda volta. “Non salto dalla barca e non sono stanco di allenare”, ha specificato Zizou che ha poi aggiunto: “Ho cercato di trasmettere i valori del Real Madrid in tutto quello che ho fatto”. Quindi l’affondo. “Tutto quello che ho costruito quotidianamente è stato dimenticato. Mi ha fatto molto male quando ho letto, dopo una sconfitta, che mi avrebbero buttato fuori”, ha scritto Zidane.

“Ciò che abbiamo ottenuto deve essere rispettato”

Il 48enne Zidane, che ha vinto nove titoli nel suo primo periodo alla guida del Real Madrid e due nel secondo, ha detto di meritare maggior riconoscimento dal club per il suo lavoro perchè “ciò che abbiamo ottenuto insieme deve essere rispettato. Conosco il calcio e conosco le esigenze di un club come il Madrid. So che quando non vinci devi andare. Ma questa volta è stato dimenticato qualcosa di molto importante, tutto quello che ho costruito quotidianamente nel rapporto con i giocatori e con le 150 persone che lavorano nel club“. “Sono nato vincente ed ero qui per vincere trofei, ma oltre a questo ci sono gli esseri umani, le emozioni, la vita… E sento che queste cose non sono state valorizzate, che non si è capito che quelle cose sono importanti anche per un grande club”, ha scritto ancora Zizou. L’ex allenatore del Real ha detto che sarà sempre grato a Perez per averlo portato a Madrid e aver lottato per lui, ma avrebbe voluto che il suo rapporto con il presidente e il club fosse diverso negli ultimi mesi.

“Alcune cose mi hanno ferito ma ho sempre dato il massimo”

“Non stavo chiedendo privilegi, ovviamente no, ma un po’ di memoria”, ha scritto. “Al giorno d’oggi gli allenatori non restano spesso più di due stagioni in un club di punta. Perché questo cambi, le relazioni umane sono essenziali, sono più importanti dei soldi, più importanti della fama, più importanti di tutto“, ha aggiunto. Sulle continue voci di esonero, Zizou ha detto: “Mi hanno ferito e ferito la squadra perché questi messaggi che sono stati intenzionalmente fatti trapelare ai media hanno creato interferenze negative all’interno della squadra”. “Meno male che avevo dei ragazzi meravigliosi che erano con me. Quando le cose si sono messe male mi hanno salvato con grandi vittorie. Perché credevano in me e sapevano che credevo in loro”, ha spiegato Zidane che avrebbe poi voluto che i giornalisti concentrassero le loro domande più sul calcio che sulle polemiche. “Mi sarebbe piaciuto parlare di più di pallone e dei giocatori, che saranno sempre la cosa più importante in questo gioco. Dobbiamo occuparci di calcio”, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata