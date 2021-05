Dalla Spagna 'As' è sicuro dell'addio di Zizou. Tra i nomi caldi Conte e Raul

Zinedine Zidane lascia il Real Madrid per la seconda volta in carriera. Ne è sicuro ‘As’, secondo cui il club, consapevole delle intenzioni di Zizou, si è già messo al lavoro per trovare un successore. Massimiliano Allegri era – prima di accordarsi per un ritorno alla Juve, tra principali indiziati. Calda la soluzione interna Raul, ex stella dei blacos e tecnico del Real Castilla, ma nelle ultime ore è salito alla ribalta anche il nome di Antonio Conte, fresco di addio all’Inter. Il tecnico francese, sondato anche dalla Juventus, potrebbe prendersi un anno sabbatico.

