Stasera la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus

Il Torino trova all’Olimpico il punto che gli serve per la matematica salvezza e condanna il Benevento alla retrocessione. Nel recupero della 25ma di serie A la Lazio e i granata chiudono sullo 0-0. All’84’ Immobile si procura e sbaglia un rigore. Stasera la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus: sugli spalti del Mapei Stadium di Reggio Emilia tornano i tifosi per il 20 per cento della capienza dell’impianto, vale a dire 4.300 persone. Ci sarà una deroga “ad hoc” sul coprifuoco per chi andrà allo stadio. Fischio d’inizio alle 21, arbitra Massa.

