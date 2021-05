E' uscito 'We are the people': il dj olandese con Bono e The Edge

(LaPresse) – L’annuncio era arrivato una settimana fa, oggi è uscito ‘We are the people’, inno ufficiale degli Europei di calcio, al via l’11 giugno in dodici città del Vecchio Continente, firmato da Martin Garrix insieme a Bono e The Edge degli U2. Il brano è accompagnato da un video girato a Londra e celebra il rito collettivo del calcio e il ritorno alla vita post pandemia in un continente vaccinato, “dalle strade di Dublino a Notre Dame”, come canta il leader della band irlandese nel pezzo dal sound pop ma con la chitarra marchio di fabbrica del gruppo irlandese e una spruzzata di dance, assicurata dal dj e produttore olandese. “E’ stato incredibile lavorare con loro, la musica e il calcio uniscono la gente”, ha affermato Garrix.

