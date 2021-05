Istanbul deve rinunciare per il secondo anno consecutivo

(LaPresse) – Cambia la sede della finale di Champions League, in programma tra Chelsea e Manchester City il prossimo 29 maggio. La partita si giocherà infatti al ‘Do Dragao’ di Oporto e non più a Istanbul, che deve rinunciare a ospitare la finale per il secondo anno consecutivo a causa dell’emergenza Covid- 19. Lo comunica la Uefa in una nota.

