I neroverdi tengono vivo l'obiettivo Europa League

Il Sassuolo si impone per 2-1 in casa Genoa nell’anticipo dell’ora di pranzo della 35/a giornata di Serie A. Neroverdi avanti con Raspadori al 14′ e Berardi al 66′. Nel finale accorciae Zappacosta. Per gli emiliani di De Zerbi resta vivo l’obiettivo settimo posto che vale l’accesso alla prossima Europa League. I rossoblu devono ancora conquistare i punti necessari alla matematica salvezza.

