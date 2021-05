Champions più vicina per la squadra di Gasperini che vince 5-2 in Emilia

L’Atalanta ha battuto il Parma 5-2 al Tardini in una gara valida per la 35/a giornata di Serie A. Nel primo tempo orobici avanti con la rete di Malinovsky al 12′. Nella ripresa il raddoppio di Pessina (52′), Muriel firma il tris al 77′. I crociati accorciano le distanze con Brunetta (78′). L’Atalanta va a segno ancora con Muriel (86′) e il Parma con Sohm (88′). Nel recupero (93′) Miranchuk fissa il risultato sul definitivo 5-2 per gli orobici.

Il Cagliari si aggiudica lo spareggio salvezza in casa del Benevento vincendo 3-1 al ‘Vigorito’. Nel primo tempo botta e risposta di Lykogiannis, a segno al 1′, e Lapadula, che pareggia al 16′. Nella ripresa i sardi si riportano in vantaggio grazie al gol di Pavoletti al 19′ prima di chiudere definitivamente i conti in pieno recupero con Joao Pedro.

Verona e Torino hanno pareggiato 1-1. Le reti nella ripresa. Granata in vantaggio con Vojvoda all’86’, pareggio dei padroni di casa firmato da Dimarco due minuti dopo.

