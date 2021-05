Roma, Mourinho "Social One": "Ecco mia nuova cover del telefono"

L'allenatore portoghese pubblica una foto della sua nuova cover con la frase che infiamma i tifosi: "Forza magica Roma"

È già scoppiata la Mourinho mania a Roma e a mettere il carico sull’entusiasmo dei tifosi, impazziti sui social e sulle radio, è proprio l’allenatore portoghese. Dopo le prime parole rilasciate tramite il comunicato del club che ha annunciato il suo arrivo sulla sponda giallorossa del Tevere, condito con tanto di “Daje Roma” finale, l’ex tecnico del Tottenham ha postato una foto su Instagram che ha mandato in estasi i supporter romanisti: “La mia nuova cover del telefono. Forza Magica Roma”, ha scritto Mou pubblicando la cover del proprio telefonico con la J e la M in giallo su sfondo rosso.

Tra i tifosi eccellenti ad aver dato il proprio benvenuto allo Special One c’è Antonello Venditti. “Coraggio, libertà e responsabilità e benvenuto a Mourinho”, ha scritto il cantautore compositore dell’inno ‘Grazie Roma’, sul proprio profilo Facebook. “L’arrivo di mister Mourinho alla Roma è un’ottima notizia che ridà entusiasmo ad una città e riporta in Italia un allenatore vincente e utile per tutto il calcio italiano. Lo aspettiamo a Montecitorio”, ha invece dichiarato il Presidente del Roma Club Montecitorio Paolo Cento. “Complimenti alla nuova proprietà dell’AS Roma guidata dai Friedkin, prosegue Cento, che già avevamo avuto modo di apprezzare nei giorni scorsi per la fermezza con cui si è opposta alla Superlega europea. Ora ci aspetta un lavoro importante per riportare al più presto i tifosi allo stadio Olimpico nel pieno rispetto delle norme di sicurezza”.

Una notizia che ha fatto in poche ore il giro del mondo, con i principali siti sportivi stranieri che hanno immediatamente dato ampio risalto al colpo della società giallorossa. “Bombazo, Mou alla Roma”, titola in Spagna il sito di AS. “Il tecnico portoghese prenderà il posto di Paulo Fonseca, sarà la sua seconda esperienza in Italia”, si legge. Stessi toni usati da Marca, che titola: “Bombazo, Mourinho torna in panchina”. “Pochi giorni dopo l’addio al Tottenham, l’allenatore portoghese ha trovato un accordo con la Roma fino al 2024” aggiunge. “Mourinho nuovo allenatore della Roma”, titola Mundo Deportivo che poi lancia una inchiesta: “Trionferà Mou con la Roma?”.

