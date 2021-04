Europa League: Roma demolita dallo United

I giallorossi sconfitti 6-2 all'Old Trafford

La Roma vede praticamente svanire in una serata da incubo le sue speranze di qualificarsi per la finale di Europa League. A Old Trafford, nella semifinale d’andata, i giallorossi si sono fatti travolgere dal Manchester United per 6-2. Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-1 col rigore di Pellegrini e il gol di Dzeko, la squadra di Fonseca è crollata nella ripresa: Red Devils a segno 5 volte in 45 minuti, con Pogba, Bruno Fernandes e Cavani sugli scudi. La gara di ritorno all’Olimpico fra 6 giorni: la finale però ormai è un miraggio.

