Il video messaggio sui social del giocatore della Roma

(LaPresse) “Io sono un armeno e mi chiamo Henrikh Mkhitaryan, ho 32 anni, vivo a Roma, sono un calciatore professionista, sono fiero di essere armeno e so che giorno è il 24 aprile”. Queste le parole del giocatore della Roma in un breve video su Facebook pubblicato nel giorno del ricordo del genocidio armeno in cui vennero uccise un milione e mezzo di persone. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

