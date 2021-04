Ai bergamaschi non riesce il sorpasso sul Milan. In vantaggio con Malinovskyi vengono raggiunti da Christante

Nel primo posticipo a 32/a giornata di Serie A finisce 1-1 tra Roma e Atalanta all’Olimpico con la Dea che manca il sorpasso del Milan al secondo posto e i giallorossi che si rialzano a metà dal ko di Torino. Ad andare in vantaggio sono i bergamaschi con Malinovskyi al 26′. La formazione di Gasperini domina per almeno un’ora ma sciupa troppo e non riesce a chiuderla, poi resta in dieci per il rosso a Gosens e i giallorossi trovano il pari con l’ex Cristante al 75′ .

