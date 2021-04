Allo stadio Maradona i partenopei spengono le speranze biancocelesti. Doppietta di Insigne e gol di Politano, Mertens e Osimhen

Allo Stadio Maradona il Napoli travolge la Lazio 5-2 nel secondo posticipo della 32esima giornata di serie A che chiude il turno. I partenopei vanno sul 4-0 con con Insigne, che la sblocca dal dischetto, Politano, la doppietta del capitano e Mertens. I biancocelesti accorciano con Immobile e Milinkovic Savic, poi Oshimen fissa il punteggio. La squadra di Gattuso resta in corsa per la Champions, a -2 dal quarto posto, con il terzo occupato da Juve e Atalanta in coabitazione, a 63 punti. Per i capitolini le chance di accedere alla massima competizione europea sono praticamente tramontate: ora sono sesti a 58 punti.

