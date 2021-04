Il patron dei Reds John W. Henry posta un video dopo il passo indietro del club

(LaPresse) – “Voglio scusarmi con tutti i tifosi e i tifosi del Liverpool Football Club per il disagio che ho causato nelle ultime 48 ore”. Inizia così l’intervento in video rivolto ai tifosi dei Reds, di John W. Henry, proprietario del Liverpool, attraverso il sito ufficiale del club inglese, dopo l’adesione e la successiva marcia indietro sul progetto della Superlega. “Va detto che il progetto presentato non sarebbe mai durato senza il supporto dei fan. Nessuno la pensava diversamente in Inghilterra”, ha proseguito il patron della squadra del Merseyside.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata