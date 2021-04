La doppietta di Raspadori ribalta il gol di Calhanoglu. Rossoneri a +2 sull'Atalanta. Neroverdi a 49 a -5 dalla Roma

Il Sassuolo di Roberto De Zerbi vince in rimonta 2-1 contro il Milan di Pioli ed espugna San Siro grazie alla doppietta del 21enne Giacomo Raspadori. Nell’anticipo della 32/a giornata di Serie A apre le marcature il gol di Calhanoglu che al 30′ batte Consigli con un destro a giro su cui nulla può il portiere dei neroverdi. Ma la stella del match è il numero 18 degli emiliani che, entrato nel secondo tempo, segna le due reti che ribaltano la partita in soli 7 minuti: al 77′ la prima e all’83’ la seconda. Rossoneri restano al secondo posto a +2 sull’Atalanta che domani affronterà la Roma in trasferta, il Sassuolo sale a 49 punti, a meno cinque proprio dai giallorossi.

IL TABELLINO

MILAN-SASSUOLO 1-2

RETI: 30′ Calhanoglu (M), 76′ e 83′ Raspadori (S).

MILAN: Donnarumma G.; Calabria (86′ Kalulu), Kjær, Tomori, Dalot; Meïte (86′ Díaz), Kessie; Saelemaekers (86′ Castillejo), Çalhanoglu (74′ Krunic), Rebic (74′ Mandžukic); Leão. A disp.: Jungdal, Tatarusanu; Gabbia, Romagnoli; Hauge, Tonali. All.: Pioli.

SASSUOLO: Consigli; Muldur (64′ Toljan), Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang (72′ Lopez), Locatelli; Berardi, Djuricic (64′ Traoré), Boga (82′ Haraslin); Defrel (64′ Raspadori). A disp.: Pegolo, Magnanelli, Rogerio, Chiriches, Oddei, Bourabia. All.: De Zerbi.

Arbitro: Sacchi.

NOTE: ammoniti Djuricic (S).

