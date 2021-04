Così il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Senato

(LaPresse) “Se parlo io son problemi, ho pure lavorato in Federcalcio. È dura perché effettivamente come ti muovi non sai quale sia la strada giusta e dobbiamo andarci cauti”. Così il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Senato, Ettore Licheri sull’ipotesi di fondare un nuovo torneo di calcio di poche squadre vip. “Se mi esce faccio casino”, ha poi proseguito incalzato dai giornalisti: “È in gioco anche un po’ la sopravvivenza dello spirito tradizionale del gioco del calcio. Sono convinto comunque che una decisione unanime si possa trovare”.

