La nuova formula sarà a partire dal 2024-2025. Si passa dalle 32 squadre di oggi a 36

Il Comitato Esecutivo dell’UEFA ha adottato, questo lunedì, la nuova formula della Champions League a partire dal 2024, una risposta ai dodici grandi club europei che hanno annunciato la nascita di una Superlega chiusa. Lo anticipa l’Equipe, secondo cui la nuova Champions sarà composta da 36 squadre divise in quattro gironi da nove per disputare una sorta di mini-campionato. Inghilterra, Spagna, Germania e Italia mantengono quattro squadre automaticamente qualificate. La Francia (attualmente quinta nazione europea) avrà tre posti garantiti. Mentre si qualificheranno automaticamente la squadra vincitrice della Champions League e quella dell’Europa League nella stagione precedente. Si attende ora il comunicato ufficiale dell’UEFA.

La principale novità riguarda il numero di squadre partecipanti: si passerà dalle 32 squadre attuali (divise in 8 gironi da 4) a un unico girone da 36. Aumenteranno il numero di partite garantite per ogni squadra partecipante, dalle 6 dell’attuale fase ai gironi, 3 in casa e 3 fuori, si passerà alle 10 della nuova Champions con 5 match in casa e 5 fuori. Le prime 8 classificate passeranno direttamente alla fase a eliminazione diretta e le ultime 12 saranno invece eliminate. Per quanto riguarda i club tra la 9a e la 24a posizione, queste si giocheranno la qualificazione agli ottavi attraverso un playoff andata/ritorno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata