Spezia-Crotone e Udinese-Torino gli altri anticipi

La Serie A torna in campo per la 30^ giornata. Oggi tre anticipi. Alle 15.00 Spezia-Crotone. Alle 18 il Milan sfida il Parma al Tardini con l’obbligo di vincere per mantenere il secondo posto in classifica e resistere agli assalti di Juventus, Atalanta e Napoli. Per i rossoneri è fondamentale blindare un posto in Champions League. Alle 20.45 si gioca invece Udinese-Torino. Domani altri sei match, tra i quali Inter-Cagliari, Juve-Genoa, Samp-Napoli e Fiorentina-Atalanta. Il turno si chiude lunedì con Benevento-Sassuolo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata