Tre punti fondamentali in chiave Champions per i rossoneri

Il Milan si impone per 3-1 in casa del Parma nel secondo anticipo della 30/a giornata di Serie A. I gol al 9′ di Rebic, al 43′ di Kessie, al 65′ di Gagliolo e al 95′ di Leao. Espulso nella ripresa Ibrahimovic. Tre punti fondamentali in chiave Champions per il Milan, mentre il Parma dopo questa sconfitta vede ridursi sempre di più le speranze di salvezza.

