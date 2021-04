La conferma è arrivata dallo stesso centravanti del Milan attraverso un post su Instagram

Dal palco del Festival di Sanremo al grande schermo: Zlatan Ibrahimovic arriva al cinema. L’attaccante svedese sarà uno dei protagonisti del prossimo film della saga di Asterix e Obelix, dal titolo ‘The Middle Empire’. La conferma è arrivata dallo stesso centravanti del Milan e della Svezia attraverso un post su Instagram in cui rivela il nome del suo personaggio: Antivurus. Come riporta l’Equipe, Ibra reciterà al fianco degli attori Guillaume Canet e Gilles Lellouche (Asterix e Obelix), Marion Cotillard (Cleopatra) e Vincent Cassel (Gilio Cesare). La pellicola sarà diretta da Guillaume Canet. L’uscita del film, che inizialmente doveva essere girato in Cina ma che alla fine sarà girato negli studi di Bry-sur-Marne, è annunciata per il 2022. Non è la prima volta che grandi campioni dello sport partecipano a un film di Asterix. Prima dello svedese, era stato il turno di Michael Schumacher, Zinédine Zidane, Tony Parker e Amélie Mauresmo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

