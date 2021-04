Nona vittoria consecutiva dei nerazzurri che si portano a +8 in classifica sul Milan

Colpo scudetto dell’Inter che passa 1-0 a Bologna nella gara che ha chiuso la 29ma di serie A: nona vittoria consecutiva dei nerazzurri che si portano a +8 in classifica sul Milan, con una partita in meno. La sfida del Dall’Ara è decisa dal solito Lukaku, che realizza il gol numero 20 in campionato. “Un altro passo avanti ma la strada è ancora lunga”, avverte però mister Antonio Conte. Cristiano Ronaldo salva nel finale la Juventus, che pareggia 2-2 nel derby con il Toro. Avanti con Chiesa, i bianconeri subiscono la rimonta granata con la doppietta di Sanabria. Poi C57 rimette tutto in equilibrio. Un risultato che complica però i piani Champions: la squadra di Pirlo scavalcata dall’Atalanta e raggiunta dal Napoli.

