Le rose rosse sono il simbolo universale dell’amore, quello con la A maiuscola che fa battere il cuore, vibrare la voce, e fa sognare ad occhi aperti. A San Valentino, la rosa rossa, anche solo una, è l’espressione floreale tipica di un sentimento profondo ideale per esprimere le proprie sensazioni ed emozioni attraverso un piccolo gesto che racchiude, però, un grande valore. Certo che poi, presi dall’entusiasmo, optassimo per un mazzo di dodici o più, rose rosse a stelo lungo, l’effetto svenimento, per chi le riceverà, sarà molto probabile.

Ma, pensandoci bene, un mazzo simile potrà davvero piacere a chi lo riceverà? La rosa rossa, per esempio, è davvero il fiore che meglio la o lo rappresenta? Se la risposta è sì, complimenti, avrete fatto la scelta giusta, ma in caso contrario, provate a capire quale intenzione floreale volete trasmettere. La persona che riceverà i vostri fiori è elegante e sinuosa come una calla, o è un’inguaribile romantica come una margherita, è indomabile come un papavero o è istrionica come una strelitzia? Sorride forse come un girasole? Insomma, che fiore è, come si chiama, dove vive, quali sono i suoi gusti, che cosa l’appassiona. In poche parole, provate a tracciare un identikit floreale del suo profilo e sarà interessante e divertente trovare il fiore più adatto.

Meglio scegliere una pianta o un mazzo di fiori recisi? Sia chiaro, i fiori sono tutti belli sia recisi che in una pianta, ma un bouquet o una composizione di fiori freschi, è senza dubbi un regalo legato alla celebrazione del momento, ad una ricorrenza come San Valentino, per l’appunto, mentre la pianta nel vaso resta, e la persona che la riceve dovrebbe quindi essere pronta a riceverla e a prendersene cura, e non tutti, per svariati motivi, potrebbero esserlo. Quindi riflettiamo bene su cosa scegliere.

Comunque sia, che fosse una pianta o un fiore reciso, il colore che domina San Valentino è il rosso in tutte le sue sfumature. Dal rosso carminio al magenta, il rosso è il colore della passione più accesa e, dipinto sui petali di una rosa, è vellutato e stimola tutti i sensi.

Rose, abbiamo detto, ma non solo. Pensando alla bellezza di un bouquet di ranuncoli e bacche, oppure agli anemoni, e agli splendidi amaryllis, di certo non vi mancherà la scelta per stupire e coccolare qualcuno. Ma la cosa più importante, indipendentemente dal colore e dal tipo, è insita nel gesto. Regalare un mazzo di fiori è un gesto d’amore primordiale che richiede ricerca e pensiero. E questo concetto raccontatelo a chi riceverà i vostri fiori, e parlategli del motivo di quella scelta. Ditegli che fiore è per voi. Perché, se è pur vero che i fiori durano poco, è altrettanto vero che il ricordo di quell’emozione, per chi li riceve, durerà per sempre, e con il significato aggiunto che gli darete, quel mazzo, quei fiori, diverrà davvero indimenticabile.

Buon San Valentino.

