Argentina, 30 tigri e leoni pronti ad essere trasferiti in Sudafrica e Usa

Un’organizzazione internazionale per il benessere degli animali ha avviato lo spostamento di 30 grandi felini dall’ex zoo di Luján, in Argentina, in quella che rappresenta una delle più grandi operazioni di trasferimento di animali di questo tipo nella storia. Dopo mesi di preparativi da parte di Four Paws, nove tigri e sei leoni saranno trasferiti al Lionsrock Big Cat Sanctuary in Sudafrica, mentre le restanti otto tigri e sette leoni saranno trasferiti al The Wild Animal Sanctuary in Colorado, Stati Uniti. Mentre alcuni animali sono entrati volontariamente nelle gabbie, altri hanno dovuto essere sedati sotto la supervisione di un veterinario.