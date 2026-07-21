Russia, "beccato" il gatto usato come corriere della droga nel carcere di Nižnij Novgorod

Un gatto utilizzato come corriere della droga è stato intercettato dalle guardie di una colonia penale a Nižnij Novgorod, in Russia. Lo rende noto il Servizio penitenziario federale, spiegando che l’animale trasportava due collari di stoffa artigianali contenenti sostanze stupefacenti destinate ai detenuti della struttura. Il felino è stato individuato e fermato prima di entrare nel carcere, mentre un cane antidroga ha successivamente confermato la presenza delle sostanze proibite. Dopo il sequestro dei collari e un controllo sulle sue condizioni di salute, il gatto è stato rimesso in libertà.