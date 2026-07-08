Russia, raro avvistamento di una megattera con il suo cucciolo nel Mare di Barents

Una megattera e il suo cucciolo sono stati avvistati mentre davano spettacolo in un raro avvistamento nell’Artico russo. La madre è stata avvistata nel Mare di Barents vicino a Murmansk, nel nord della Russia, con il suo cucciolo, che sembrava stesse imparando a saltare fuori dall’acqua e a cacciare. I residenti locali hanno detto che era la prima volta che vedevano un cucciolo di balena così a nord. Le megattere tipicamente si riproducono e partoriscono nelle calde acque tropicali e subtropicali prima di migrare verso le regioni polari più fredde per nutrirsi. Tuttavia, gli studi suggeriscono che alcune femmine potrebbero partorire durante la migrazione, prima di raggiungere i luoghi di riproduzione tradizionali.