Usa, una maschera per curare l'asma nei cavalli: lo studio dei ricercatori della Purdue University

Un gruppo di ricercatori della Purdue University, negli Usa sta studiando le cause dell’asma nei cavalli. Questo problema, secondo l’Asthma and Allergy Foundation, riguarda circa una persona su otto negli Stati Uniti, eppure non tutti sanno che questo disturbo respiratorio può colpire anche i cavalli. Gli animali che sono sottoposti allo studio pascolano nei prati di West Lafayette, nell’Indiana. Il professor Laurent Couëtil, direttore del Programma di Ricerca Equina presso la Purdue University, ha spiegato che l’asma “è molto comune nei cavalli, la forma più grave colpisce circa il 14% degli animali nei climi nordici, come in questa zona del Midwest”. A soffrirne di più sono soprattutto i cavalli altamente allenati. “Nei nostri studi abbiamo scoperto che l’80% dei cavalli da corsa soffre di asma di lieve entità e nessuno ne è a conoscenza perché per scoprirlo è necessario effettuare alcuni test specifici”, ha sottolineato Couëtil. Gli esperti hanno recentemente raggiunto traguardi fondamentali, tra cui lo sviluppo di nuovi strumenti come un sensore in grado di rilevare in tempo reale il livello di polvere che i cavalli respirano e anche una maschera antipolvere.