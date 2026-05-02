Germania, la megattera ‘Timmy’ liberata nel Mare del Nord

Una megattera soprannominata “Timmy” dai media tedeschi è stata liberata da una chiatta nel Mare del Nord dopo che era rimasta intrappolata in acque basse vicino alla costa del Mar Baltico dallo scorso 3 marzo. La salute del mammifero era peggiorata man mano che si incagliava ripetutamente in acque basse, e i tentativi di indirizzarla verso acque più profonde erano stati finora inutili. Il ministro dell’Ambiente del Meclemburgo-Pomerania ha dato il via libera al tentativo di salvare la balena, proposto da un’iniziativa privata, nonostante alcuni avvertimenti della comunità scientifica secondo cui l’operazione avrebbe potuto essere troppo impegnativa per l’animale.